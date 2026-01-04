Localizan cadáver dentro de un canal de riego

Autoridades policiacas y ministeriales iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior del canal del distrito de riego, ubicado en el municipio fronterizo de Ciudad Hidalgo.

Fue a la altura de la base militar, en el tramo de la carretera Ciudad Hidalgo-Jaritas, donde personas que pasaban por el lugar localizaron al sujeto del sexo masculino que flotaba en las aguas.

Presunto percance

Por este motivo dieron parte a las autoridades que acudieron al sitio y con el apoyo de personal de Protección Civil (PC) rescataron el cadáver.

Al realizarle una exploración rápida, determinaron que no presentaba heridas de arma punzocortantes o de fuego.

Por ello, se presume que el sujeto trató de meterse a bañar y la fuerte corriente lo arrastró, pereciendo ahogado, aunque esto será corroborado por los médicos forenses que le practicarán la necropsia de ley en las próximas horas.

En calidad de desconocido

El ahora fallecido tenía aproximadamente 40 años de edad, quien hasta el cierre de la información no había sido identificado; sin embargo, suponen que podría ser un jornalero agrícola. El hombre vestía short negro, playera del mismo color y bóxer de color vino.

La zona fue acordonada mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cadáver y a iniciar las investigaciones correspondientes. Por protocolo, abrieron una carpeta por el delito de homicidio, aunque presuntamente fue un accidente.