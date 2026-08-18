Localizan cadáver en un predio

El cuerpo de una mujer sin vida y con huellas de violencia fue localizado en un terreno baldío en la zona del barrio de María Auxiliadora, en San Cristóbal de Las Casas.

El hecho generó una fuerte movilización policiaca y el inicio de una investigación por posible feminicidio.

Alrededor del mediodía del lunes sobre el eje vial 2, vecinos que caminaban por el sitio observaron el cadáver entre los matorrales y dieron aviso de inmediato a las autoridades competentes.

Elementos de seguridad acordonaron el área para evitar el ingreso de curiosos y preservar posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía de Justicia del Distrito Altos e Indígena llegó para las diligencias periciales correspondientes.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa de muerte ni se han dado a conocer los datos generales de la víctima.

Hombres que estaban en las inmediaciones ingiriendo bebidas alcohólicas fueron asegurados por elementos de seguridad para determinar si hay alguna relación con el incidente.