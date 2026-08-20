Localizan con vida a pescadores de Paredón

Luego de darse la noticia sobre la desaparición de dos pescadores en altamar de Paredón, las autoridades dieron a conocer sobre su localización con vida.

De acuerdo a la información recabada, fueron guardacostas de Honduras que encontraron sanos y salvos a los hombres del mar, de nombres José Luis Portela Villegas y Daniel Guerrero Martínez.

A este respecto, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, compartió la noticia y la alegría que devuelve la tranquilidad y esperanza a muchas familias de los oriundos de Paredón, en Tonalá.

Informó que su localización fue resultado de los esfuerzos coordinados y la suma de capacidades de las distintas instituciones que participaron durante estos cuatro días en las labores de búsqueda por aire y mar, manteniendo como prioridad encontrarlos y procurar su regreso seguro con sus familias.

A su vez, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Chiapas, informa que en una operación de búsqueda y rescate fueron localizadas y rescatadas dos personas que se encontraban sobre una hielera, mar adentro frente a las costas de Chiapas.

Esta acción se llevó a cabo cuando se recibió llamada de auxilio por parte del personal de una cooperativa pesquera, solicitando apoyo en la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años de edad, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera”, teniendo comunicación por última vez con ellos el pasado 14 de agosto.

Una vez ubicados, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó al área y se efectuaron las maniobras de rescate para poner a salvo a ambas personas, realizándoles valoración médica por parte del personal de sanidad naval. Posteriormente fueron trasladas vía aérea en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.