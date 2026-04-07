Localizan cuerpo de turista en el Grijalva

El cuerpo de un turista fue localizado la mañana del lunes en las aguas del río Grijalva, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado cuando ingresó a nadar en la zona del embarcadero.

La víctima fue identificada como Bryan Javier “N” (28 años), originario de la Ciudad de México, quien se encontraba de visita en el municipio de Chiapa de Corzo.

Rescate

De acuerdo con los reportes, el joven ingresó al afluente en las inmediaciones del embarcadero conocido como Trimarán el sábado 4 de abril. Sin embargo, al internarse en una zona profunda, comenzó a tener dificultades para emerger y terminó por desaparecer en el agua.

Su acompañante intentó auxiliarlo en ese momento, pero no logró rescatarlo, por lo que se dio aviso a las autoridades, activándose un operativo de búsqueda.

Elementos de rescate, incluidos equipos de reacción rápida y un grupo anfibio, realizaron recorridos durante horas e incluso extendieron las labores el domingo, sin resultados favorables.

Fue hasta la mañana del lunes cuando el cuerpo emergió a la superficie en las inmediaciones del punto conocido como Escudo de Chiapas, donde finalmente fue localizado por los rescatistas.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al embarcadero de Cahuaré, donde personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento correspondiente y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Indicaron que permanecerá en la morgue en espera de ser reclamado por sus familiares, mientras se concluyen los trámites legales.

Este hecho ha generado consternación entre visitantes y pobladores, por lo que autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a cuerpos de agua, especialmente en zonas profundas o de fuerte corriente.