Localizan cuerpo; había sido arrastrado por río

Luego de tres días de búsqueda, el sábado fue localizado el cuerpo sin vida de Fabio Francisco “N” que se encontraba desaparecido luego de que el vehículo en que viajaba fue arrastrado por la corriente del río Mal Paso, entre los ejidos Ruiz Cortines y Simón Bolívar, en el municipio de Mapastepec.

Búsqueda

Desde el día de los hechos, las autoridades de Protección Civil y voluntarios desplegaron un operativo de búsqueda al que se unieron buzos de la Secretaría de Marina-Armada de México, quienes en una poza a la altura de la comunidad Barrancón encontraron el cadáver.

Tras revisarlo confirmaron que se trataba del desaparecido que el río arrastró junto con su automóvil durante la tarde del pasado miércoles, cuando el conductor pretendió cruzar la fuerte corriente en medio de un aguacero; también un tráiler se vio afectado.

Los familiares del ahora fallecido incluso habían presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su desaparición, pues se dijo que había salido de Tuxtla Gutiérrez hacia Tapachula.

En la zona donde ocurrió el percance el personal de Protección Civil ya había hallado un chaleco y otras pertenencias del individuo, siendo este fin de semana que localizaron los restos mortales.

Personal de Servicios Periciales intervino tras el hallazgo para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia que marca la ley.

Rescatan a taxista

Previamente, las autoridades informaron que en otro incidente en donde había estado involucrado un taxi fue rescatada una persona con vida, quien al parecer era el chofer de la unidad.