Localizan cuerpo sin vida de adulto mayor

El cuerpo sin vida de un adulto mayor fue hallado la mañana del lunes dentro de un costal en la cabecera municipal de Chenalhó, según reportaron autoridades locales.

Los lugareños señalaron al hijo del hoy occiso como el presunto responsable del asesinato por la disputa de un terreno, así que fue detenido, castigado conforme a usos y costumbres, y después entregado a los policías.

Indicaron que la víctima había sido reportada como desaparecida desde hace 15 días.

Hallazgo

El cuerpo fue identificado como Yovano “N”, conocido como don Chus, originario de la comunidad de Polhó. El hallazgo fue realizado por los habitantes de la zona, en coordinación con elementos de Protección Civil, quienes procedieron a acordonar el área y a dar aviso a las autoridades ministeriales.

Mientras arribaban, estaban a la espera de la intervención de las instancias tradicionales.

Por la tarde del lunes circuló un video en las redes sociales en donde se ve que el hijo del hoy occiso fue obligado a levantar y cargar el cadáver de su padre, a quien presuntamente asesinó.

El hombre fue señalado de amarrar a su progenitor con una soga, ponerlo dentro de un costal y tirarlo entre la maleza, en la comunidad de Chenalhó.

Se dijo que el detenido estuvo apunto de ser linchado, pero finalmente fue entregado a las autoridades para las pesquisas correspondientes.

Hasta el momento, el caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas se emita información oficial que permita esclarecer las circunstancias del hecho.