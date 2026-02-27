Localizan cuerpo sin vida en playa de El Gancho

El cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición, fue localizado en las playas de la comunidad El Gancho, en el municipio fronterizo de Suchiate, la tarde de este jueves, lo que provocó la movilización de los cuerpos policiacos.

Lo saca el mar

Se trata de un hombre que al parecer fue sacado por las olas del mar, aunque no se ha determinado si presentaba heridas de bala o provocadas con arma punzocortante.

Habitantes de la zona se llevaron un gran susto al encontrar el cuerpo a la orilla de la playa, por lo que dieron aviso al 911.

Por ese motivo, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas estatales y municipal que corroboraron el hecho, estableciendo que la víctima se encontraba totalmente desnudo.

Las autoridades indicaron que la zona fue acordonada mientras se realizaban las labores de levantamiento de indicios y el proceso del traslado del cuerpo al Semefo, en donde le practicarían la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento este no ha sido identificado, por lo que fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.