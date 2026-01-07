Localizan cuerpo sin vida flotando en un afluente

La mañana del martes se dio un macabro hallazgo en el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Ocosingo, donde campesinos localizaron el cuerpo sin vida de una persona flotando en el cauce de un río de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los pobladores se dirigían a realizar sus labores cotidianas en el campo cuando observaron la presencia del cuerpo atrapado entre las aguas.

Al confirmar que se trataba de una persona que ya no presentaba signos vitales, dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencias.

Mientras arribaban los cuerpos de seguridad, los propios campesinos lograron rescatar el cuerpo del río y colocarlo a la orilla, con el fin de evitar que fuera arrastrado nuevamente por la corriente.

Minutos después, elementos policiacos acudieron al sitio para acordonar el área y preservar la escena.

Hasta el momento, la identidad de la persona permanece desconocida, así como las causas del deceso.

Personal de la autoridad ministerial llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las circunstancias de la muerte.

El hecho generó consternación entre los habitantes del ejido, quienes manifestaron su preocupación y solicitaron a las autoridades un mayor patrullaje en la zona, a fin de reforzar la seguridad y esclarecer este lamentable suceso.