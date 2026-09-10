Localizan cuerpo sobre vía a La Independencia

Sin vida fue hallado un hombre durante la tarde del miércoles a un costado de la carretera estatal del tramo Comitán-La Independencia, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 16:30 horas que se registró el incidente en el kilómetro 2+500 de la vía de comunicación, en las inmediaciones de la localidad San José Obrero, perteneciente a la demarcación comiteca.

Tirado en camino

Fueron lugareños quienes encontraron tirado al sujeto a un costado de la cinta asfáltica, al paso de un camino de terracería y en las cercanías de un maizal, así que reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Al lugar se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales, derivado de esto, agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para evitar el paso de los curiosos.

Asimismo, elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llegaron para las diligencias y recabar las pruebas del hallazgo, después llevaron a cabo el levantamiento del cadáver a fin de trasladarlo al Servicio Médico Forense y determinar las causas del deceso.

El fallecido se encuentra en calidad de desconocido, quedando en espera las autoridades del arribo de familiares para que lo identifiquen y reclamen los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) inicie con las investigaciones y se deslinden responsabilidades de acuerdo a la ley.

Trascendió de manera extraoficial que la probable causa de muerte se debió a una congestión alcohólica.