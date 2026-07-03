Localizan muerto a joven desaparecido

Después de varios días de labores de búsqueda, autoridades y familiares localizaron sin vida a Leonel “N” (21 años), quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 27 de junio, luego de salir de su domicilio en el ejido Jericó, dentro de la demarcación del municipio de El Parral.

El hallazgo se realizó en el cerro conocido como El Cebollal, entre el ejido Jericó y la cabecera municipal, donde elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, Protección Civil y voluntarios mantenían un operativo de localización.

Hallazgo

De acuerdo con los primeros reportes, durante un recorrido por la zona, los participantes detectaron la presencia de aves de rapiña y percibieron olores provenientes de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Al descender para inspeccionar el sitio, encontraron el cuerpo del joven en avanzado estado de descomposición. La identidad fue confirmada por su padre, quien lo reconoció por las características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cadáver no presentaba indicios visibles de violencia.

Una de las principales hipótesis apunta a que el sujeto habría caído accidentalmente al barranco; no obstante, será la necropsia y las investigaciones de la Fiscalía las que determinen con precisión la causa del deceso.