Localizan otra persona sin vida en un afluente

El río Suchiate que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala fue escenario de otra tragedia, al ser localizado el cuerpo sin vida de un joven y aunque en este caso fue del lado guatemalteco, las autoridades tomaron conocimiento.

Se dijo que elementos de la Policía Nacional Civil del vecino país acudieron para rescatar el cuerpo de la persona que se encontró flotando en las aguas del afluente internacional, por lo que fue sacado e intentaron brindarle los primeros auxilios, pero ya no contaba con signos vitales.

Oriundo de Guatemala

Se dijo que el ahora occiso fue identificado como Alexander “N”, de 26 años y de origen guatemalteco, aunque sus familiares explicaron que sufría de ataques epilépticos y posiblemente uno de estos lo alcanzó cuando se bañaba en el afluente.

El hallazgo se realizó en un paso de extravío a la altura del ejido Miguel Alemán, por lo que elementos de las corporaciones policiacas mexicanas acudieron a las márgenes del afluente para conocer del hecho, aunque fueron las autoridades guatemaltecas que se encargaron de todo el proceso correspondiente.

Y es que en los últimos días, con este suman tres los cuerpos de personas localizadas sin vida en la zona fronteriza; los anteriores, uno en la playa de El Gancho y otro en las inmediaciones de la colonia Manuel Velasco Coello, del municipio de Suchiate.