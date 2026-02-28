Localizan otro muerto en el río

El cuerpo sin vida de un joven cuya familia lo había reportado como desaparecido hace algunos días, fue localizado este viernes en las márgenes del río Suchiate, a la altura de la colonia Manuel Velasco Coello.

Este es el segundo caso en las últimas 24 horas, ya que el jueves, en las playas de El Gancho, se encontró a un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

Es guatemalteco

Trabajadores del rancho bananero San Ángel realizaron el hallazgo del cuerpo del joven identificado como Carlos Daniel “N”, de 19 años de edad y de nacionalidad guatemalteca.

Se dijo que este había sido reportado como desaparecido hace algunos días por sus familiares, quienes acudieron al lugar del hallazgo en donde lo reconocieron plenamente.

De acuerdo con los reportes, por el avanzado estado de descomposición se consideró que tenía al menos cinco días de haber perdido la vida.

El lugar fue acordonado por las autoridades para preservar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa procedían a realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Estas no establecieron las causas de la muerte del joven que vestía pantalón de mezclilla y playera negra, aunque se presume que fue asesinado, ya que estaba en avanzado estado de putrefacción.

En el municipio fronterizo de Suchiate, la población ha mostrado su preocupación por el incremento de la violencia y la aparición de cuerpos sin vida.