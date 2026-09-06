Localizan restos de adulto mayor desmembrado

Desde hace dos días un adulto mayor había desaparecido, quien fue identificado como Manuel “N” (69 años); lo encontraron sin vida en el cruce de la calle Central Norte y avenida Norte de la colonia Nueva Reforma, al nororiente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con información oficial, el hombre fue visto por última vez la tarde del jueves cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Paso Limón.

Un par de días después, las autoridades localizaron restos humanos en la colonia mencionada, luego de la detención de un individuo que estaría relacionado con el caso.

Lo despedazaron

Fuentes policiacas señalaron que estos corresponderían a Manuel, el cual habría sido desmembrado.

Las mismas fuentes mencionaron que, de manera preliminar, se investiga la posibilidad de que la víctima haya sido asesinada en otro sitio y posteriormente los restos fueran abandonados en la colonia Nueva Reforma.

Como parte de las investigaciones, personal de la Dirección de Servicios Periciales se presentó a un domicilio ubicado sobre la avenida Margarita, entre las calles Pensamiento y El Geranio, propiedad de Manuel “N”. El inmueble era usado en renta por el hombre que fue arrestado.

Las autoridades mantienen las pesquisas en el sitio debido a que habría sido uno de los últimos lugares en donde fue visto el hoy occiso antes de su desaparición y donde se investiga si pudo haber ocurrido la agresión.

Bajo investigación

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de los restos humanos y los trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se harán los estudios necesarios para confirmar oficialmente la identidad y determinar cómo fue asesinado.

El caso se encuentra bajo investigación y se espera que las autoridades determinen la situación jurídica del detenido, así como su posible responsabilidad en los hechos.

Con este caso, suman 11 víctimas de homicidio doloso registradas en Tuxtla Gutiérrez durante 2026, de acuerdo con las cifras referidas por las autoridades.