Localizan seis cadáveres en un operativo

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que con relación a los avances en las investigaciones por los hechos ocurridos el fin de semana en el municipio de Villaflores, lamentablemente fueron localizados los cadáveres de seis personas del sexo masculino.

Lo anterior fue derivado de un intenso operativo de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en la comunidad Santa Julia, dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Peritaje

Mencionó que los cuerpos serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias periciales correspondientes que permitan su plena identificación. No obstante, se continuará con el operativo de búsqueda en toda esta región.

Asimismo, se informa que como resultado del operativo se efectuó la detención de cuatro personas del sexo masculino, el aseguramiento de diversas armas, cargadores, ropa táctica y vehículos.

La Fiscalía General del Estado continuará informando de manera oportuna conforme avancen las investigaciones y se compromete a llevar ante la justicia a todas las personas responsables y no habrá impunidad por estos hechos violentos.