Localizan sin vida a arrastrada por río

Luego de varios días de búsqueda y rastreo en la región Altos, autoridades de Protección Civil confirmaron la localización del cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente de un río en el municipio de Chenalhó.

El incidente ocurrió en la comunidad Los Chorros, donde la fémina presuntamente sufrió una caída accidental al cauce del río Jordán. La fuerza de la corriente la arrastró río abajo, lo que originó un operativo de búsqueda en el que participaron cuerpos de emergencia y lugareños.

Brigadas de rescate

Desde el momento del reporte, brigadas de rescate realizaron recorridos a lo largo de distintos puntos del afluente con la esperanza de localizar a la persona desaparecida.

Las labores se extendieron durante aproximadamente cuatro días debido a las condiciones del terreno y al caudal del río.

Finalmente, el cadáver fue localizado en las inmediaciones del río Pozo San Juan, dentro del municipio de San Juan Cancuc, varios kilómetros más allá del sitio donde ocurrió el percance.

Tras el hallazgo, las autoridades llevaron a cabo las labores necesarias para la recuperación de los restos y posteriormente procedieron a su entrega a los familiares.

De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la región, la mujer recibió sepultura conforme a las tradiciones y usos comunitarios de su localidad.