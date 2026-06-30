Localizan sin vida a hombre en cabaña

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado sin vida la mañana del lunes al interior de una cabaña ubicada en un rancho de la comunidad Petalcingo, en el municipio de Tila, hecho que movilizó a las autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad.

Suicidio

Fue la esposa del individuo quien lo encontró pendiendo de una soga amarrada al cuello y a las vigas del inmueble, por lo que solicitó ayuda al propietario del predio, quien dio aviso a las autoridades a través de los números de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de las corporaciones policiacas para acordonar el área y preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía y de Servicios Periciales inició las diligencias necesarias.

De manera preliminar, la persona fue identificada como Eloy “N”, de aproximadamente 45 años de edad, originario del municipio de Pantelhó, quien residía temporalmente en Petalcingo por motivos de trabajo.

Una vez concluidos los peritajes, el cadáver fue trasladado al descanso del panteón municipal, donde permanecerá bajo resguardo en espera de ser entregado a sus familiares. La Fiscalía abrió la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del deceso.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo de inmediato. Hablar con un familiar, una persona de confianza o un profesional de la salud mental puede marcar una diferencia.