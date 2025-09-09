Localizan sin vida a joven arrastrado por río

Tras una exhaustiva búsqueda que se prolongó por más de 48 horas y recorrió varios kilómetros del afluente, el lunes fue localizado el cuerpo sin vida de Juan Diego “N” (26 años), que había sido arrastrado por la fuerte corriente del río Cuscusate, al oriente de la ciudad de Tapachula.

Incidente

El trágico hecho tuvo lugar el pasado sábado, cuando el joven intentaba cruzar un puente en las inmediaciones de la colonia Los Olivos.

De acuerdo con testimonios recabados, al parecer perdió el equilibrio y resbaló, cayendo directamente al cauce del río que en ese momento presentaba una crecida considerable debido a las lluvias registradas en la región.

La corriente lo arrastró varios kilómetros río abajo, hasta el punto en que se une con el río Cahoacán.

Desde que se reportó la desaparición, familiares, vecinos y voluntarios se sumaron a las labores de búsqueda junto a las corporaciones oficiales.

Por ello, elementos de Protección Civil de Tapachula y Tuxtla Chico, así como brigadistas del Cuerpo de Bomberos, desplegaron un operativo que incluyó recorridos a pie, lanchas y sobrevuelos con dron, con el objetivo de localizar al joven.

Hallazgo

Fue finalmente durante el día de ayer cuando un grupo de brigadistas avistó el cadáver, el cual estaba atorado entre ramas y piedras en una zona de difícil acceso.

Con apoyo de cuerdas y herramientas especiales lograron rescatarlo para después entregarlo a personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley que determinará las causas exactas de la muerte, aunque se presume que se ahogó al no poder salir a flote.

Ante este lamentable caso, Protección Civil reiteró el llamado a la población que habita cerca de ríos y arroyos a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ya que las corrientes pueden incrementar de forma repentina y representar un grave riesgo para quienes transitan por los márgenes o intentan cruzarlos.