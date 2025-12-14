Localizan sin vida a menor desaparecido

Tras una intensa búsqueda que se extendió toda la noche por diversas zonas, la mañana del sábado fue localizado un niño que desafortunadamente había fallecido. Esto fue luego de haberse reportado su desaparición la tarde del viernes en la población de Unión Juárez.

Extraviado

De acuerdo con sus familiares, el menor de 10 años de edad, vestido aún con su uniforme de la escuela primaria Joaquín Miguel Gutiérrez y sandalias azules, se dirigía al río San Juan cuando desapareció sin dejar rastro.

Al darse la voz de alerta se desplegó un amplio operativo de búsqueda a las que se sumaron autoridades municipales, de seguridad, Protección Civil (PC), mototaxistas, ejidatarios, guías de turistas y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los reportes de la Dirección de Protección Civil, el cuerpo del niño fue hallado sobre la carretera Ramal-Unión Juárez, cercana al hotel Colonial, confirmándose que se trataba del desaparecido.

La zona fue acordonada por las autoridades y personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa acudió para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le practicarán la necropsia de ley.

Hasta el momento no se han precisado las causas del deceso del menor, aunque fue abierta una carpeta de investigación por este hecho que conmocionó a los habitantes de esta población turística.