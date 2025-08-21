Localizan sin vida a octogenario en su casa

Sin signos vitales localizaron a un adulto mayor al interior de su domicilio ubicado en el barrio Niño de Atocha, en la urbe capitalina.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 10:20 horas, por lo que elementos policíacos estatales y municipales se movilizaron sobre la calle 7.ª Poniente, entre las avenidas 11.ª y 12.ª Norte.

Ahí, se informó que un masculino identificado como don Rafita, de 82 años, fue localizado sin vida en la sala de su vivienda.

Fue su vástago quien se percató de lo sucedido y pidió el apoyo a través de los números de emergencias.

Por lo anterior al lugar se constituyeron las fuerzas del orden, quienes solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias. En minutos se constituyeron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que don Rafita no contaba con signos de vida.

En este sentido, los cuerpos de socorros indicaron que el ahora fallecido habría sufrido un infarto. Una hora más tarde personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para el traslado al anfiteatro.