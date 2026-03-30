Localizan taxi de app; chofer sigue desaparecido

Agentes policiacos municipales y estatales se presentaron a la avenida Laureles y esquina con calle Guadalajara, en la colonia Plan de Ayala ampliación Norte, de la capital chiapaneca.

Ahí, se informó que un automóvil particular de la marca Renault Kwid de color negro, con placas de circulación del estado de Chiapas, había sido hallado abandonado.

Los vecinos de la zona fueron quienes alertaron a través de los números de emergencias. Durante las primeras averiguaciones, se dio a conocer que la unidad contaba con reporte de robo.

Ficha de búsqueda

Se informó que pertenecía a Cristian Raúl “N” (36 años), quien fue privado ilegalmente de su libertad desde el pasado 26 de marzo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Cristian salió de su vivienda situada en la colonia Paso Limón, alrededor de las 15:25 horas.

Lucía Sánchez, madre de Cristian Raúl “N”, mencionó que la última vez que tuvieron contacto con su hijo fue cuando salió a trabajar como chofer de taxi de aplicación.

“El día jueves 26 salió de la casa a trabajar, pero ya no volvimos a saber más de él, incluso, empecé a mandarle mensaje y hacerle llamadas, sin embargo, ninguna entró”, añadió.

La Fiscalía General del Estado le informó a Lucía que obtuvieron la ubicación de su celular y se encontraba en la colonia Los Pájaros, sin embargo, no se ha sabido nada más.

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado descartaron que en el interior hubiera algún cadáver y culminaron las diligencias una hora más tarde.

Por otro lado, las corporaciones de seguridad pública solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las viviendas contiguas para obtener alguna característica de los ocupantes que abandonaron el automóvil en la zona mencionada.