Locatarios atrapan a un ladrón y es entregado

Vendedores del marcado José Castillo Tielemans, en San Cristóbal de Las Casas, detuvieron la tarde de este miércoles a un presunto ladrón que había ingresado a un local para sustraer varios productos.

El sujeto de unos 30 años de edad fue perseguido y retenido por un grupo de locatarios de la citada central de abastos y posteriormente entregado a la Policía Municipal.

Los vendedores denunciaron que el presunto ladrón ingresó a uno de los puestos para robar y luego de cometer el ilícito intentó darse a la fuga, pero la intervención inmediata de los vendedores evitó que escapara.

Vigilancia

Dieron a conocer que en los pasillos y dentro de los locales existen cámaras de vigilancia, por lo que toda persona que sea detectada caminando de manera sospechosa será detenida por personal de guardia que mantiene recorridos las 24 horas en la central de abastos.

Finalmente, reportaron que el detenido fue puesto a disposición del juez calificador, mientras la víctima fue invitada a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, ya que de lo contrario en menos de 72 horas podrá recuperar su libertad.