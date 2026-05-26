Locatarios de mercado detienen y amarran a ladrón

Una persona del sexo masculino fue detenida este lunes en las inmediaciones del mercado público José Castillo Tielemans, ubicado en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, tras ser señalado de de robo.

Los vendedores denunciaron que el sujeto habría robado en un local de la central de abastos, por lo que fue asegurado.

Amarrado

El hombre fue amarrado, para luego solicitar la presencia de la policía. Y luego ser trasladado a la base de la corporación policiaca para las investigaciones correspondientes.

Piden vigilancia

Finalmente, se informó que será la autoridad quien se encargará de sancionarlo, mientras los locatarios exhortan a las autoridades policiacas a reforzar los rondines de seguridad en las centrales de abasto de San Cristóbal Las Casas.