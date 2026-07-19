Locatarios evitan tragedia al sofocar fuego en mercado

Momentos de tensión se vivieron en el mercado público Manuel Larráinzar, en el municipio de Tonalá, luego de que un incendio se registrara en una verdulería y amenazara con extenderse a otros locales.

Gracias a la rápida reacción de los comerciantes, el fuego fue contenido antes de que provocara una emergencia de mayores dimensiones.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en la parte alta del establecimiento, donde se encuentra una bodega.

Combaten incendio

Al percatarse del humo, locatarios actuaron de inmediato utilizando extintores y cubetas con agua para combatir el fuego mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, elementos de Protección Civil (PC) y corporaciones policiacas arribaron al lugar para asegurar el área y realizar las labores necesarias hasta sofocar por completo las llamas, evitando que alcanzaran otros negocios del mercado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el establecimiento tuvo daños materiales como consecuencia del siniestro.

De manera preliminar, trascendió que el incendio pudo haberse originado mientras se llevaban a cabo trabajos con madera en la bodega del local.

Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas exactas del incidente mediante los peritajes.