Logran sobrevivir tras un carreterazo

Dos menores de edad lograron sobrevivir a una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, donde resultaron con golpes contusos y una fuerte crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaban terminara volcado con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con datos recabados por este medio, el percance ocurrió en el tramo comprendido entre el puente Tulijá y la localidad Lomas de Venado, perteneciente al municipio de Salto de Agua.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso y se acercaron para auxiliar a los ocupantes de la unidad siniestrada.

Perdieron el control

Trascendió que el conductor y su acompañante fueron identificados como estudiantes de nivel Medio Superior del telebachillerato con sede en la comunidad Vicente Guerrero, del mismo municipio.

Versiones extraoficiales señalan que ambos, según parece, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al momento del accidente, lo que habría influido en la pérdida de control del vehículo.

Tras el incidente, decenas de personas que se encontraban en el lugar se organizaron para brindar apoyo a los jóvenes y llevar a cabo maniobras para reincorporar el automóvil, que había quedado volcado fuera de su posición normal.

Mediante el esfuerzo conjunto lograron ponerlo de nueva cuenta sobre la cinta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del percance, los adolescentes no presentaron lesiones de gravedad; sin embargo, fueron atendidos por particulares en el lugar de los hechos.

Autoridades exhortaron a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, sobre todo en tramos carreteros de alta circulación, así como no permitir que menores de edad manejen.