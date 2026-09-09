Los aplasta un árbol al transitar en carretera

Dos personas que se desplazaban en una motocicleta resultaron lesionadas al caerles encima un árbol seco en el tramo carretero de Tapachula a Nueva Alemania, en la zona media alta la tarde del martes.

Un reporte de vecinos de la zona alertó a las autoridades y servicios de emergencia que acudieron al lugar, en donde corroboraron el hecho y brindaron atención a los heridos, quienes fueron llevados de urgencia al hospital regional y a la Cruz Roja Mexicana.

Hospitalizados

Se dijo que el árbol se desplomó en el preciso momento que pasaba la pareja, cayéndoles encima, provocándoles diversas lesiones y quedando tendidos sobre la cinta asfáltica.

Elementos de la Policía Municipal, del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) realizaron las labores de auxilio a los dos lesionados para luego de estabilizarlos trasladarlos a los hospitales.

Brigadas de Protección Civil tras esto procedieron a cortar el árbol para retirarlo de la carretera y dejar abierta la circulación vehicular, que permaneció cerrada mientras se hacían las labores de atención a los heridos, de quienes no se proporcionó la identidad.

Durante la actual temporada de lluvias se han reportado caídas de árboles y desplazamiento de tierra, por lo cual las autoridades han recomendado a quienes circulan por la zona a extremar precauciones.