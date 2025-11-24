Los aplasta un tráiler al derrapar en moto

Un terrible accidente ocurrió en la carretera federal Palenque-Ocosingo, con un saldo fatal, el cual protagonizaron los tripulantes de una motocicleta y el chofer de un tráiler con remolque de caja seca.

De acuerdo a datos obtenidos, la macabra escena se dio justo en una conocida zona de curvas peligrosas, entre el tramo de crucero Chaban y la gravera El Venadito, perteneciente a Chilón.

Final trágico

Testimonios refirieron que el piloto de la motocicleta se desplazaba a exceso de velocidad, perdió el control, derrapó, se impactó y terminó bajo la caja del tractocamión. Prácticamente, junto a su acompañante fueron aplastados por los neumáticos, quedando ambos sin vida en el lugar.

Al lugar se movilizaron decenas de particulares, posteriormente elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva y paramédicos de Protección Civil para brindar seguridad vial, abanderamiento y auxilio a los involucrados; no obstante, uno de los lesionados fue trasladado a un hospital de Bachajón.

Al parecer no fue culpa del trailero

Cabe señalar que los uniformados procedieron a solicitar la intervención de la Guardia Nacional de seguridad en carreteras para los procedimientos legales y el deslinde de responsabilidades, además para evitar que la población local pudiera aplicar métodos de los usos y costumbres, pretendiendo responsabilizar al trailero del fatal hecho.