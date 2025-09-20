Los arrestan por llevar armas y drogas

En un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, detuvieron a dos personas del sexo masculino por ser presuntas generadoras de violencia en el municipio de Mapastepec.

Lo anterior fue en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

Detenidos

Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia de campo en la zona, elementos de seguridad aprehendieron a Ismael “N” y Jesús “N”.

A los sujetos les aseguraron tres armas de fuego, entre ellas, una pistola del calibre .380 milímetros (mm), un fusil conocido como “cuerno de chivo” del calibre 7.62 mm y una carabina M4 del calibre 5.56 mm, además de tres cargadores y 52 cartuchos útiles.

Asimismo, decomisaron 40 dosis con las características de la droga conocida como cristal y dos vehículos tipo camioneta de la marca Toyota de color blanco, la cual contaba con reporte de robo, y uno más de la marca Ford Lobo Tremor de color azul.

Fueron puestos a disposición

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar que los arrestados son presuntos integrantes de un grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales en contra de la delincuencia común y organizada, para alcanzar un clima de paz y tranquilidad en el estado de Chiapas.