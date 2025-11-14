Los arrestan por vender frituras “sospechosas”

Dos personas del sexo masculino fueron detenidas por la Policía Municipal de Comitán durante la tarde del jueves, después de unas denuncias realizadas por la venta de frituras con cápsulas “sospechosas” en su interior, esto en las afueras de una escuela secundaria.

En redes sociales se denunció que dos jóvenes se encontraban vendiendo estos productos a bajo costo; sin embargo, al abrirlos hallaron en el interior una cápsula de color verde con una sustancia extraña.

Detenidos

Debido a la denuncia, agentes de la Policía Municipal se presentaron a la Escuela Secundaria del Estado (Eseco), ubicada sobre la 7.ª avenida Poniente, entre 10.ª y 11.ª Sur.

Al llegar localizaron a dos vendedores ambulantes y los detuvieron. Junto con lo que comercializaban, fueron trasladados a la comandancia municipal para comenzar con las investigaciones.

Los individuos señalaron que realizaban la reventa de estos productos para ganarse el sustento diario, indicando que posiblemente sea de fábrica esta situación porque las bolsas estaban selladas.

Por ello, fueron presentados ante un juez calificador que determinará su situación jurídica a fin de deslindar responsabilidades.