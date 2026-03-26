Los asaltan y les despojan de medio millón de pesos

A punta de pistola al interior de plaza Ámbar, en la capital chiapaneca, fue como un par de delincuentes asaltaron a unas personas y las despojaron de medio millón de pesos, al momento en que se disponía a realizar un depósito bancario.

Eran aproximadamente las 09:00 horas del miércoles cuando a través de los números de emergencias se reportó el ilícito, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad hacia el centro comercial ubicado sobre la carretera Panamericana, en la salida hacia Chiapa de Corzo.

Atraco millonario

En el sitio, autoridades se entrevistaron con las víctimas, identificadas como David “N” y María Isabel “N”, quienes señalaron ser empresarios de la comercial Casa Gutiérrez.

De acuerdo con su versión, habían llegado al sitio a bordo de un vehículo Nissan March, con la intención de realizar un depósito en una sucursal bancaria.

De acuerdo a las versiones oficiales, al descender del vehículo dos hombres vestidos de negro y con cascos se les acercaron con armas de fuego, con las cuales los amagaron para exigirles el dinero.

En cuestión de segundos los sujetos se apoderaron del efectivo y huyeron a través del área del estacionamiento subterráneo, donde se les perdió el rastro.

Elementos de la policía estatal y municipal acudieron al sitio para recabar información y llevar a cabo entrevistas, mientras que 45 minutos después también arribaron integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes únicamente hicieron acto de presencia, sin implementar ningún operativo.

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias y comenzó la integración de una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia, con el objetivo de ubicar a los responsables.

Hasta el mediodía del miércoles, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad del Pueblo o la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, no se habían pronunciado sobre personas detenidas.