Los chocan y terminan con lesiones en hospital

Un niño y un joven resultaron lesionados al ser impactada la motocicleta en que se desplazaban por otra unidad similar en una de las calles de la colonia Aviación, al sur poniente de Tapachula, la tarde de este miércoles.

Ante el reporte acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) y del Grupo Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), mismos que trasladaron a los dos afectados al hospital regional para su atención especializada.

Se dijo que estos se desplazaban en una motocicleta, cuando en las calles Yest y Aviacsa fueron impactados por otro motociclista que iba a exceso de velocidad, y tras el incidente se dio a la fuga.

El joven y el menor quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, con golpes en diversas partes del cuerpo.

En tanto, también acudieron elementos de las corporaciones policiacas que tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Padres de familia de la zona pidieron a las autoridades que vigilen las salidas de las escuelas ante la circulación de motocicletas que ponen en riesgo la integridad de los niños y adultos, al hacerlo sin precaución.