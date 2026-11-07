Los detienen en flagrancia; desmantelaban una moto

Tres personas del sexo masculino fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal de Comitán ya que fueron sorprendidos desmantelando una motocicleta con reporte de robo, esto dentro de un taller mecánico.

Los sujetos fueron consignados ante un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Los elementos policiacos realizaban recorridos de vigilancia en el ejido Pashtón Acapulco, conurbado a la ciudad comiteca en la zona poniente, cuando se percataron de que un adulto y dos jóvenes estaban despiezando la unidad.

La actitud sospechosa de los involucrados delató que se trataba de un ilícito; además, al ver a los uniformados emprendieron la fuga, por lo que fueron perseguidos y posteriormente detenidos.

Al verificar el número de serie de la motocicleta coincidía con el de una que fue reportada como robada el pasado miércoles.

A los detenidos se les confiscó dos armas hechizas, conocidas como “chimba”. Fueron identificados como Amador “N” (59 años), Efrén “N” (18) y Jesús “N” (16).

En operativos llevados a cabo por la Fiscalía de Distrito, Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, se logró la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo en el municipio de Las Margaritas.

Se trataba de tres camionetas y un sedán Tsuru, los cuatro de la marca Nissan, y una motocicleta Italika. Las unidades fueron consignadas ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. No se reportaron personas detenidas por estos hechos.