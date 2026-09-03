Los detienen por agresión a policías

Dos hombres fueron detenidos por elementos de seguridad durante una intervención realizada en calles del barrio Santo Domingo, en el municipio de Escuintla, luego de que presuntamente opusieran resistencia e intentaran agredir a los agentes que efectuaban labores de vigilancia.

El operativo se desarrolló sobre la avenida Artículo 123, donde los uniformados detectaron a dos sujetos identificados como Hilber “N” y Ángel “N”.

De acuerdo con el reporte, al momento de ser intervenidos ambos habrían reaccionado de manera agresiva y se habrían resistido a la actuación de los policías.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al aseguramiento de los hombres, quienes fueron trasladados para ser puestos a disposición de las autoridades competentes.

Aseguramiento

Durante la intervención también fueron aseguradas dos motocicletas que se encontraban en poder de los detenidos. Se trataba de una Italika Sport, modelo 2017, que no portaba placas de circulación, y una KTM 200 Duke, modelo 2019, igualmente sin matrícula.

Como parte de la revisión de los vehículos, las autoridades verificaron los datos de la KTM y presuntamente detectaron que contaba con un reporte de robo vigente en Guatemala.

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones y establecer su procedencia, así como la forma en que habría llegado a territorio mexicano.

Hilber “N” y Ángel “N” también quedaron a disposición del Ministerio Público (MP) que será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avancen las pesquisas.

Las diligencias buscarán esclarecer las circunstancias en las que fueron asegurados los dos hombres y determinar si existe alguna relación entre ellos y el reporte de robo de la motocicleta, detectado durante la revisión.