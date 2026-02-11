Los detienen por vender drogas

El grupo interinstitucional ejecutó la detención de Daniel “N”, Carlos “N” y Marcos “N”, como presuntos responsables del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, cometido en agravio de la salud pública, por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

De acuerdo con los hechos, los elementos del orden al estar realizando recorridos preventivos en la zona tuvieron a la vista a los inculpados y tras llevar a cabo una inspección les localizaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, seis cigarros de marihuana, 10 bolsitas con la misma droga, 42 bolsitas con cocaína, 14 bolsitas con cristal y una mariconera.

Además se les decomisaron dos motocicletas, por lo que los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica.