Los embiste unidad fantasma y uno muere

Una persona muerta y dos lesionadas fue el saldo de un accidente automovilístico registrado en horas recientes en el municipio de San Juan Chamula.

Tras recibir el reporte del hecho, personal de Protección Civil (PC) acudió al lugar, por lo que se hicieron cargo de auxiliar a los heridos y luego los trasladaron al hospital de San Cristóbal de Las Casas para su atención médica.

Posteriormente acudió la autoridad tradicional del municipio, quien notificó al agente de la Fiscalía de Justicia Indígena de lo ocurrido.

El percance se registró sobre el tramo carretero que comunica de la comunidad Yaltem hacia la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Lugareños indicaron que los tres jóvenes transitaban en la carretera y que al cruzar la vía fueron embestidos por un vehículo particular.

El conductor a bordo de la unidad responsable se dio a la fuga, dejando al fallecido en un canal de agua, así como a las dos personas gravemente lesionadas.

Los habitantes de la comunidad hicieron un llamado a la población para obtener información sobre quién atropelló a los jóvenes, para que lo denuncien ante la autoridades correspondientes.