Los exhiben desnudos por presuntos robos

En un hecho inusual y preocupante en diversas zonas del municipio de Cintalapa, dos hombres fueran vistos caminando por la vía pública en condiciones degradantes, presuntamente como castigo por supuestos robos, situación que movilizó a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada, uno de los individuos fue observado completamente desnudo, portando cartulinas con mensajes en los que se les señalaba como “ratas”, en alusión a presuntos actos delictivos.

El segundo hombre vestía únicamente un short y tenía las manos atadas, lo que generó alarma y preocupación entre transeúntes y conductores.

Denuncias

Tras los reportes ciudadanos, elementos de la Policía Municipal lograron ubicar a uno de los individuos sobre la 3.ª Norte, en donde se constató que presentaba golpes visibles en los glúteos, presuntamente producto de agresiones previas.

El afectado fue resguardado por los uniformados para evitar mayores riesgos a su integridad.

El segundo sujeto no fue localizado ya que presuntamente se retiró del sitio antes del arribo de las autoridades y se dio a la fuga. Hasta el momento la identidad de los involucrados no ha sido confirmada.

Autoridades informaron que se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer si se trató de un caso de justicia por mano propia, conducta que constituye un delito conforme a la ley.