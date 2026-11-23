Una experiencia amarga vivieron integrantes de una familia durante su arribo a Palenque. Se informó que minutos de tensión y angustia denunciaron este domingo cuando se desplazaban a bordo de una camioneta, ya que unos presuntos agresores los seguían en una motocicleta.

Los denunciantes argumentaron que estos le hicieron el alto sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, específicamente a la altura de la zona conocida como El Chimborazo.

Situación de riesgo

Sin embargo, continuaron su trayectoria, pero la situación escaló a persecución, ya que con gritos e insultos los motociclistas trataban de darles alcance a los pasajeros de la camioneta.

A la altura del parque La Ceiba, los motorizados insistieron con la presunta agresión. Rebasando por el lado derecho golpearon el retrovisor del vehículo provocando daños y sin detenerse huyeron.

Cabe señalar que la familia se sintió atemorizada por los sucesos recurrentes en el que motociclistas han sido señalados con armas de fuego, por ello el llamado a las autoridades y esperan que las cámaras de vídeo vigilancia hayan captado la agresión que la que la familia logró documentar.