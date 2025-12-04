Los rescatan de un incendio en vivienda

Tres personas que habían quedado atrapadas en el interior de una vivienda en la que se registró un incendio, fueron rescatadas por los cuerpos de emergencia en Tapachula.

Vecinos reportaron el siniestro en una casa ubicada sobre la 13.ª avenida Sur, entre 26.ª y 28.ª calle Oriente de la colonia 16 de Septiembre, cuyos habitantes habían quedado en el interior de la misma.

De inmediato se movilizaron elementos de Protección Civil (PC) y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes sacaron a las tres personas sanas y salvas, solo con crisis nerviosa, brindándoles la atención que requerían sin necesidad de ser trasladadas a un hospital.

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos intervino para sofocar el siniestro que afectó una de las recámaras, dejando solamente pérdidas materiales por varios miles de pesos.

La calle fue cerrada mientras se realizaban las labores para el control del incendio, participando en ello elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal.

Presuntamente el siniestro fue provocado por una fuga de gas, ante lo cual las autoridades recomendaron revisar sus instalaciones.