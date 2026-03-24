Los retienen debido a presunta agresión sexual

Pobladores de la comunidad Progreso de Chiapas, en el municipio de Mapastepec, retuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables de la agresión sexual de un menor de edad, quien actualmente se encuentra internado en un hospital del IMSS-Bienestar.

De acuerdo con los primeros reportes, el caso generó indignación entre los habitantes, quienes al enterarse de los hechos procedieron a ubicar y detener a los señalados, a los cuales mantuvieron amarrados en la localidad.

Intervención

Ante la tensión generada y el riesgo de que la situación se saliera de control, fue necesaria la intervención del alcalde que arribó al lugar acompañado de elementos de la Policía Municipal para dialogar con los lugareños.

Gracias a la mediación de las autoridades se logró que los habitantes entregaran a los dos sujetos a las corporaciones de seguridad, evitando así posibles actos de violencia en su contra.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Istmo-Costa, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.

Hasta el momento la identidad del menor se mantiene en reserva, al igual que su estado de salud, en apego a los protocolos de protección de víctimas.

Habitantes de la comunidad pidieron a las autoridades estatales, así como al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, que el caso sea atendido con prontitud y se castigue conforme a derecho a los responsables del ilícito.