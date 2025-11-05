Los sorprenden robando café en parcelas en cantón

Campesinos del cantón Villa Hidalgo del municipio de Tuzantán detuvieron en flagrancia a dos sujetos que cortaban café en sus parcelas, por lo que amenazaban con lincharlos, aunque finalmente fueron entregados a las autoridades policiacas.

De acuerdo con el reporte, fue la mañana del martes que los productores se percataron de la presencia de varias personas que estaban cosechando el grano aromático, por lo cual dieron aviso a sus compañeros que se desplegaron a las áreas de cultivo, pero solo localizaron y detuvieron a dos de los involucrados.

Estos ya habían cortado suficiente producto para llenar varios costales de café con la leyenda de “Guatemala, Centroamérica”. Algunos pedían que los lincharan pues cada año —según declararon— pasa lo mismo, sin embargo, finalmente por decisión de la mayoría los entregaron a las autoridades.

Exigen más seguridad

Policías estatales y municipales acudieron a la zona y en patrullas fueron trasladados los detenidos y el producto cosechado hacia las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa con sede en Tapachula, a donde también fueron los productores para exigir que se les aplique todo el peso de la ley.

Los cafetaleros mencionaron que todos los años ocurre lo mismo, por lo que pidieron a las autoridades que fortalezcan la seguridad en toda la zona de cafetales.