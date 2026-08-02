Macabro hallazgo de cadáver de una mujer

La mañana del sábado fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en la parte posterior de los baños públicos situados en el kilómetro 89+400 de la autopista Ocozocoautla-Arriaga, en el entronque que conduce hacia la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el macabro hallazgo fue realizado por habitantes de la zona, quienes al percatarse de la presencia del cadáver solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias 911.

Aseguran la zona

En respuesta al llamado, al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado.

Acordonaron el área para preservar la escena y facilitar el trabajo de los Servicios Periciales.

Peritos especializados y agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo el procesamiento del lugar, recabando indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Posteriormente, por instrucciones del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Maribel “N”. Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían dado a conocer las causas del fallecimiento ni confirmado si existen indicios de un hecho delictivo, por lo que las investigaciones continúan en curso.

La Fiscalía General del Estado informó que será el resultado de los dictámenes periciales y de las diligencias ministeriales el que permita establecer las circunstancias en las que la fémina perdió la vida.