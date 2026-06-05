Macabro hallazgo de cadáver en playa

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado durante la mañana del jueves a la orilla de la playa del Mar Vivo, en el balneario de la comunidad Manuel Ávila Camacho, conocida como La Barra, perteneciente al municipio de Tonalá.

Encuentran cuerpo

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un pescador que se encontraba en la zona y observó un cadáver en la franja costera, por lo que dio aviso a las autoridades locales.

Esto ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cerca de un establecimiento turístico de la zona. Tras recibir el reporte, autoridades comunitarias acudieron al sitio para verificar la información y tomar conocimiento.

Según versiones preliminares, el cadáver correspondía a un hombre y se encontraba envuelto en bolsas de plástico.

Asimismo, se informó que no portaba prendas de vestir y que únicamente llevaba una pulsera de acero inoxidable en la muñeca derecha, característica que podría contribuir a su identificación posterior.

El agente municipal y autoridades auxiliares notificaron de inmediato a las corporaciones de seguridad y a las instancias ministeriales para que realizaran las diligencias necesarias.

Peritaje

Minutos después, personal de la Fiscalía Regional Istmo-Costa arribó al sitio acompañado de peritos especializados, quienes efectuaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que el cuerpo llegó a la zona costera. La Fiscalía continuará con las pesquisas para esclarecer los hechos.