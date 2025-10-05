Maestra muere en un fatal choque carretero

Un trágico accidente ocurrido la madrugada del sábado en el tramo carretero Ciudad Hidalgo-Tapachula, a la altura del kilómetro 2 en la demarcación del municipio de Tuxtla Chico, dejó como saldo a una profesora y cantante sin vida y a su hijo lesionado, el cual permanece hospitalizado.

Doble colisión

Se dio a conocer que se desplazaban en una Jeep de color negro, sin placas de circulación, cuando el conductor —que presuntamente se quedó dormido al volante— se estampó contra la estructura de concreto que divide la carretera y posteriormente se incrustó en la protección de metal en el margen de la cinta asfáltica.

A consecuencia de ello, en el interior del vehículo quedó sin vida una mujer que fue identificada como Mareni “N” (45 años), mientras que su hijo adolescente de 16 años de edad presentó múltiples lesiones y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital del Issste de Tapachula.

Se dijo que otro joven, integrante de la familia, viajaba con ellos, pero resultó ileso a pesar del fuerte impacto.

Semefo

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar, acordonaron el área y llevaron a cabo labores de rescate a las personas involucradas.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver de la mujer para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) y practicarle la necropsia de ley, siendo identificada posteriormente por sus familiares.

Mareny “N”, era maestra del nivel preescolar y además se dedicaba a cantar imitando a Jenni Rivera en eventos sociales; presuntamente de uno de estos retornaban, siendo su hijo el que manejaba la camioneta.