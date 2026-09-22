Maestra se accidenta por invasión de carril

Cuando una maestra iba rumbo a sus labores cotidianas terminó fuera de la carretera y volcó, por lo cual resultó con golpes y lesiones leves, en un accidente registrado durante las primeras horas del inicio de semana en el municipio de Ocosingo.

El percance ocurrió sobre la vía que comunica a Chancalá con Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las localidades Nuevo México y El Piñal.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con dirección a su centro laboral cuando se habría encontrado con un pesado camión de volteo que presuntamente invadió su carril.

Ante esta situación, la conductora realizó una maniobra para evitar una colisión frontal. Sin embargo, perdió el control del automóvil, salió de la cinta asfáltica y acabó volcado a un costado del camino.

Tras el percance, personas que se encontraban cerca del lugar acudieron para auxiliar a la fémina que logró salir con vida del vehículo. Presentaba golpes contusos y lesiones que fueron reportadas como leves, además del fuerte susto.

Del chofer de la unidad de carga no se tuvieron mayores datos, ya que presuntamente continuó su camino después del incidente y no se detuvo para conocer las condiciones de la afectada.

El caso quedó sujeto a las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse.