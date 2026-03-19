Maestra sufre percance al dirigirse a su trabajo

En la región selvática de Ocosingo, una docente vivió momentos de angustia la mañana del miércoles luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando se dirigía a su centro de trabajo.

El accidente se dio durante las primeras horas del día sobre la carretera estatal que comunica a Palenque con comunidades rurales de Ocosingo, en el tramo Cristóbal Colón-Damasco en específico.

Pierde el control

Según los primeros reportes, la conductora presuntamente perdió el control de la unidad por causas aún no esclarecidas, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y terminara volcando de manera aparatosa a un costado.

Automovilistas y pobladores que transitaban por la zona acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer, brindándole apoyo y verificando su estado de salud.

A pesar de la magnitud del percance, se informó que la docente solo presentó golpes contusos y lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El incidente generó movilización de personas en la zona, quienes también colaboraron para resguardar el área y evitar otro incidente, mientras se realizaban las maniobras de rescate.

Finalmente, el hecho dejó daños materiales, mientras que la conductora logró salir con vida.