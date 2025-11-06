Maniobra causa un corte de circulación

En el tramo carretero Tapachula-Viva México sucedió un percance que saldó con dos personas lesionadas de forma leve, así como daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió cuando dos vehículos particulares —uno de color negro y otro de color plata— se estamparon de manera violenta luego de que, según los primeros reportes, uno de ellos realizara un corte de circulación por una mala maniobra, provocando que el conductor del otro no pudiera evitar el impacto.

Tras el aviso a los números de emergencia, elementos de seguridad y paramédicos se movilizaron rápido al sitio.

A su llegada encontraron ambas unidades sobre el carril de circulación con visibles daños en la parte frontal y lateral, mientras que los conductores estaban siendo auxiliados por testigos.

Sin lesiones graves

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) brindaron atención prehospitalaria a José “N” (21 años) y a otro joven que prefirió no proporcionar su identidad.

Durante la valoración se confirmó que presentaban únicamente dolores musculares y algunas contusiones producto del impacto.

Sus signos vitales eran estables y no mostraban indicios de lesiones que requirieran un traslado urgente, por lo que sus familiares se encargarían de llevarlos de forma posterior a una institución médica para una revisión más detallada.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad llevaron a cabo el cierre parcial del tramo para facilitar las maniobras de atención y documentar la escena.

Serán ellos quienes lleven a cabo las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y emitir el dictamen oficial del percance.

Los daños materiales fueron catalogados como de alta consideración, debido al nivel del impacto y las afectaciones visibles en las carrocerías, por lo que las unidades tuvieron que ser retiradas con grúa para restablecer por completo la circulación.