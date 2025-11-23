Maniobra de BYD provoca que motorista se estrelle

Un motociclista de 20 años resultó con múltiples lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en la colonia Paso Limón, específicamente en el cruce de la calle De la Rosa y la avenida Filiberto Mastuerzo, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los reportes, el joven se desplazaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Italika DM250, cuando un vehículo BYD que permanecía estacionado intentó incorporarse a la circulación girando hacia la calle De la Rosa. La maniobra fue realizada sin advertir la cercanía del motociclista, lo que provocó el impacto directo contra la puerta del conductor.

Salió “volando”

A consecuencia del choque, salió proyectado y cayó violentamente sobre el pavimento, quedando inconsciente durante varios minutos.

Paramédicos voluntarios del grupo Carcgh arribaron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria. Tras una valoración detallada, lograron estabilizarlo sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para efectuar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades. Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo conciliatorio con el apoyo de un agente de seguros, quien asumió los gastos médicos y materiales ocasionados.

El incidente generó una breve movilización en la zona, que fue controlada poco después por los cuerpos de emergencia.