Torturan y asesinan a estudiante de bachiller

Joshua Hugo "N", de solo 15 años, es el nombre del estudiante del Cecyte que fue encontrado sin vida en un terreno baldío en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, con claros signos de tortura y una de sus extremidades (mano) mutilada.

El cuerpo del menor fue localizado sin vida la mañana de este jueves en un terreno baldío localizado en la colonia Pozo de Jacob, al norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Denunciaron desaparición

Sus familiares, quienes denunciaron desde el pasado miércoles su desaparición, fueron quienes identificaron el cadáver y exigieron a las autoridades justicia.

Dieron a conocer que Joshua era un estudiante responsable, que no tenía problemas con ninguna persona. El día miércoles su madre lo había llevado hasta su escuela, en el turno vespertino, y que de ahí ya no volvieron a saber nada de él. "Era un joven sano que no se metía con nadie", comentaron.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva (PEP) y paramédicos de Protección Civil Municipal para resguardaron la zona y permitir el trabajo de las autoridades.

También acudió el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena para dar fe del hecho y consecuentemente ordenar el levantamiento del cuerpo, a fin de ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) y así poder practicarle la necropsia de ley para el esclarecimiento del caso.