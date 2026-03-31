Marina rescata a dos a punto de ahogarse

Dos personas, que estuvieron a punto de morir ahogadas en las aguas del mar en las inmediaciones de la playa de San Benito, en Puerto Madero, fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Ante el reporte de emergencia, personal de salvavidas que participan en el operativo Semana Santa 2026 acudieron al sitio y lograron sacarlos con vida y trasladarlos a un hospital para su atención médica inmediata.

Búsqueda y rescate

A través de un comunicado, la XXII Zona Naval precisó se activó el plan de búsqueda y rescate, con una embarcación tipo Defender del Ensar, que localizó a las personas.

Una de ellas fue rescatada por la tripulación de la embarcación y la otra, por elementos navales que se encontraban desplegados en uno de los módulos de auxilio en la playa San Benito.

En ambos casos, recibieron atención y fueron llevados en ambulancias hacia un hospital de Tapachula.

Recomendaciones

Las autoridades han recomendado a los visitantes a las playas extremar precauciones ante los fuertes oleajes y corrientes marinas que pueden meter a las personas hacia el fondo del mar.

En la zona se mantiene desplegado un amplio despliegue de seguridad y vigilancia en el marco del operativo Semana Santa 2026, en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno.