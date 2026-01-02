Marina rescata a tres pescadores

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron el rescate con vida de tres pescadores —un ciudadano mexicano y dos de nacionalidad extranjera— luego de que la embarcación en la que se desplazaban naufragara en altamar, frente a las costas del estado de Chiapas.

De acuerdo con información oficial de la XXII Zona Naval, el operativo se activó tras recibirse un reporte de emergencia que alertaba sobre una lancha hundida a aproximadamente 85 kilómetros, equivalentes a 46 millas náuticas de Puerto Chiapas.

Ante el aviso, personal naval desplegó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate marítimo, movilizando a personal especializado y unidades de superficie.

Localizados

Luego de varias horas de rastreo, los tres pescadores fueron localizados a la deriva, aferrados a restos de la embarcación, presentando signos de deshidratación y agotamiento físico.

Una vez rescatados fueron trasladados a instalaciones de la Marina, donde recibieron atención médica inicial antes de ser llevados al Hospital Naval para una valoración más completa.

Tras confirmarse que su estado de salud era estable, el ciudadano mexicano fue entregado a sus familiares, mientras que los dos extranjeros quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), conforme a los protocolos legales vigentes, a fin de definir su situación migratoria en el país.

Las autoridades navales informaron que el rescate se realizó en las últimas horas y reiteraron que estas acciones forman parte de las tareas permanentes de la Semar para salvaguardar la vida humana en el mar, especialmente durante temporadas en las que las condiciones climatológicas pueden tornarse adversas.

La Marina exhortó a pescadores y navegantes a extremar precauciones, verificar el estado de sus embarcaciones y atender los avisos meteorológicos antes de internarse en altamar, con el objetivo de prevenir accidentes y situaciones de riesgo.