Marinos impiden ingreso de contrabando de diésel

Mediante disparos al aire, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) impidieron el ingreso de combustible de contrabando procedente de Guatemala por el río Suchiate, en el municipio de Ciudad Hidalgo.

Grabación

En un video que fue subido a las redes sociales, se observa cuando uno de los contrabandistas se acerca a los militares, quienes para impedir que las cosas pasen a mayores le permiten llevarse la balsa con el producto que era cubierto con plástico negro.

Sin embargo, los marinos llevaron a cabo al menos tres disparos al aire para persuadirlos, mientras que los balseros gritaban “no nos pueden disparar”, “no traemos armas” y “estamos trabajando”.

Refuerzan vigilancia

Los hechos ocurrieron al mediodía del lunes, en la parte baja del puente internacional Rodolfo Robles, a la altura del paso conocido como El Armadillo, en donde la semana pasada los elementos de la Armada de México aseguraron más de mil litros de diésel.

Tensión en frontera

Esta situación ha generado tensión en la franja fronteriza en donde las autoridades mexicanas han reforzado la vigilancia para el combate de contrabando de combustible.

Se indicó que la balsa, con varios bidones, fue regresada a territorio chapín.